Карпатський колорит: скільки коштує будинок з озером у відомому селі Криворівня

У селі Криворівня, де знімали відомий фільм "Тіні забутих предків", продають чудовий двоповерховий будинок з ділянкою. На обгородженій території є озеро з альтанкою, де можна гарно відпочивати в теплу пору.

Котедж з ділянкою на 22 сотки продають за 94 тисячі доларів, тобто приблизно він коштує 3,6 мільйона гривень. На фото видно, що будинок як зовні, так і всередині в гарному стані, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Не просто будинок, а готель-садиба в Карпатах

Двоповерховий будинок з п'ятьма спальнями використовували як готель з 10 – 12 спальними місцями. Загальна площа котеджу – 160 метрів квадратних. На першому поверсі є двомісна спальня, кухня з усією необхідною технікою, їдальня з каміном, санвузол і сауна на дровах. На другому поверсі – кілька спалень з балконами та ванна кімната.

Затишний котедж для відпочинку / Фото OLX

У будинку є окреме приміщення з власним котлом на дровах і бойлер, а також облаштована тераса. Котедж розташований близько до центральної автодороги, 10 кілометрів від центру селища Верховина. Зручний заїзд асфальтованою дорогою. Зовсім поруч є Етнографічний музей старожитностей Гуцульщини.

Скільки коштує котедж з озером у Ворохті

У гірському селищі Ворохта також продають котедж з власним озером. Він вміщує чотири кімнати, кухню-їдальню і два санвузли на площі 100 квадратних метрів. Вартість такого будинку – 90 тисяч доларів.

Котедж дерев'яний як зовні, так і всередині, з простим інтер'єром. Разом із помешканням можна придбати ще два котеджі, які розташовані поруч і разом утворюють комплекс.