Сучасний будинок з особливою вітальнею: погляньте, яке житло продають у штаті Нью-Йорк

У містечку Соджертіс, що в штаті Нью-Йорк, продають сучасний будинок з особливою вітальнею. Її називають розмовною кімнатою.

Чудовий будинок з чотирма спальнями, звідки відкривається краєвид на річку Гудзон, продають за 2,5 мільйона доларів. Він розташований у досить віддаленому місці, але близько до центру.

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Чарівний будинок з "розмовною вітальнею"

"Краєвид на річку Гудзон як зсередини, так і зовні, надзвичайно захопливий у цьому будинку. Оскільки будинок стоїть на пагорбі в кінці довгої під'їзної дороги, ви маєте повну приватність, що дуже незвично для такої близькості до центру міста", – каже агентка з лістингу Меган Бренн-Вайт.

Затишний інтер'єр з яскравими акцентами / Фото Realtor

Але краєвиди на річку та чудове розташування – це не єдине, що варто полюбити в цій нерухомості площею 280 квадратів. Усередині є особлива вітальня, яку називають кімнатою для розмови завдяки ніші у заземленні. У спеціальній ямі по центру є мʼякий шкіряний диван і столик. Це геніальне рішення для спільного часопроведення, яке можна побачити досить рідко.



"Яма для розмов" / Фото Realtor

Індивідуальність дизайну будинку, побудованого в 1959 році, помітна в чистих лініях і деяких старовинних елементах. Під час будівництва використовували найкращі і найякісніші матеріали.