Охочих купити нерухомість не знайшлося, тому влада пішла на кардинальні заходи. Чим примітний особняк та у скільки його оцінюють – читайте далі.

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Хто такий "Ель Чапо"

Хоакін Гусман – відомий наркобарон, глава наркокартелю "Сіналоа". В останнє десятиліття його також звинуватили в організації вбивств і незаконному володінні зброєю. "Ель Чапо" був заарештований у 2016 році. З 2017 року він відбуває довічний термін у США.

У 2014 році "Коротуна" намагалися затримати в його будинку, проте він втік від правоохоронців через секретний тунель.

Підземний тунель, через який наркобарон втік від поліції / Фото 9news

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Що відомо про нерухомість

Об'єкт розташований у столиці мексиканського штату Сіналоа – місті Кульякані. Його вартість оцінюється в 192,7 тисячі доларів (5,26 мільйона гривень). Всередині будинку площею 395 квадратних метрів є дві спальні, вітальня, секретний тунель, який веде з джакузі в іншу будівлю, а також гараж.

Придбати конфіскований особняк з кримінальною історією ніхто не наважився. Тому влада вирішила розіграти його в лотерею. Придбати квиток можна за 12 доларів (327 гривень).

Будинок найвідомішого наркобарона світу ніхто не наважився купити / Фото 9news

Лотерею проведуть у вересні. Всі доходи влада планує витратити на вакцини, стипендії та різні оздоровчі програми.