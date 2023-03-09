Це не розкішний дім у Лос-Анджелесі з пишними ландшафтами, як усі звикли бачити. Він здебільшого оточений складами, автостоянками та залізничними станціями.

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Резиденція Карлсон-Реджес

Будинок відомий як Резиденція Карлсон-Реджес. Його назвали на честь подружжя, яке найняло відомого архітектора Майкла Ротонді, щоб оновити дизайн.

До власності входить головна будівля з художньою студією та пентхаус. Будинок площею 850 квадратних метрів має три спальні та чотири ванні кімнати.

Інтер'єр будинку в стилі міського шику / Фото Realtor

Житлові приміщення вишукані та сучасні, особливо основний люкс, де є гардеробна та офіс. Також є тренажерний зал, звідки відкривається вид на горизонт Лос-Анджелеса та гори Сан-Габріель. Надворі розміщується тропічний дворик, ставок і пустельний сад.

В оголошенні зазначають, що ця унікальна власність має "потенціал розширення на 4 460 квадратних метрів для комерційного використання". Вартість нерухомості – 7 мільйонів доларів.

Зйомки фільмів

Будинок раніше слугував місцем для зйомок фільмів – переважно фільмів жахів і бойовиків. Його можна побачити у фільмі про зомбі "Повернення живих мерців", а також у фільмах "Хеллбент" і "Немає місця для схованок" з Крісом Крістоферсоном і Дрю Беррімор у головних ролях .