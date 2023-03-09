Это не роскошный дом в Лос-Анджелесе с пышными ландшафтами, как все привыкли видеть. Он окружен складами, автостоянками и железнодорожными станциями.

Обратите внимание Что ждет рынок первичной недвижимости в 2023 году: прогноз гендиректора КН РИЭЛ

Резиденция Карлсон-Реджес

Дом известен как резиденция Карлсон-Реджес. Его назвали в честь супругов, нанявших известного архитектора Майкла Ротонди, чтобы обновить дизайн.

В собственности входит главное здание с художественной студией и пентхаусом. Дом площадью 850 квадратных метров имеет три спальни и четыре ванные комнаты.

Интерьер дома в стиле городского шика / Фото Realtor

Жилые помещения изысканны и современны, особенно основной люкс, где есть гардеробная и офис. Также есть тренажерный зал, откуда открывается вид на горизонт Лос-Анджелеса и горы Сан-Габриэль. На дворе размещается тропический дворик, пруд и пустынный сад.

В объявлении отмечают, что эта уникальная собственность имеет "потенциал расширения на 4460 квадратных метров для коммерческого использования". Стоимость недвижимости – 7 миллионов долларов.

Съемки фильмов

Дом раньше служил местом для съемок фильмов – преимущественно фильмов ужасов и боевиков. Его можно увидеть в фильме о зомби "Возвращение живых мертвецов", а также в фильмах "Хеллбент" и "Нет места для тайников" с Крисом Кристоферсоном и Дрю Бэрримор в главных ролях.