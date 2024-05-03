Голлівудський особняк Меттью Перрі вирішили продати: скільки коштує зіркова нерухомість

Зірка "Друзів" придбав цей будинок на Голлівудських пагорбах минулого року, за кілька місяців до своєї смерті. Це досить скромний сучасний особняк в усамітненому місці.

Місцеві видання пишуть, що цей будинок зірка "Друзів" придбав у травні 2023 року за 5 мільйонів доларів. Зараз його продають за майже 5,2 мільйона доларів.

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Сучасний голлівудський будинок, де актор так і не жив

Особняк розташований на пагорбах, над знаменитою Сансет-Стрип. Власність має три спальні та чотири ванні кімнати із загальною площею 240 квадратних метрів. Подейкують, що одну зі спалень переобладнали в кінотеатр, а основна кімната має вихід до басейну.

Інтер'єр житла вирізняється класичним архітектурним дизайном з відтінком сучасності, де переважають теплі землисті тони.

Особняк Меттью Перрі всередині / Фото The MLS, CS8 Photo

З вулиці будинок не видно – він оточений воротами, до яких веде довга під'їзна дорога. Надворі є гарний басейн з вогнищем, а також велика тераса, де можна приймати гостей і насолоджуватись найкращою сонячною погодою Каліфорнії.

За життя Меттью Перрі надбав багато розкішних будинків, але протягом останніх років майже повністю продав їх на загальну суму 35 мільйонів доларів. Натомість актор купляв скромніші будинки, хоча в нього не було фінансових проблем.

Відомо, що в цьому особняку на Голлівудських пагорбах Меттью Перрі так і не встиг пожити.