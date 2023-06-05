Мінімалістичне сучасне диво вийшло на ринок за 819 тисяч доларів. Будинок відкритого планування, вміщує чотири спальні з панорамними вікнами.

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Розкішне й усамітнене житло

"Оригінальний дизайн будинку робить його таким класичним і особливим. Власник дуже ретельно дотримувався стилю і навіть знайшов деякі старовинні речі, щоб зберегти дизайн якомога автентичнішим", – каже агент із лістингу Джекі Мурано.

П'ятирівневий інтер'єр площею 334 квадратних метрів має багато вбудованих елементів, починаючи від ліжок і закінчуючи комодами, які виготовляли на замовлення. На головному поверсі є вітальня з двоповерховою стелею та каміном. Три гостьові спальні та ванна кімната також розташовані на першому поверсі, тоді як розважальна зона, кухня та дві тераси розміщені нагорі.

Вишуканий інтер'єр у мінімалістичному стилі / Фото Realtor

На третьому поверсі є сауна, гідромасажна ванна, душова кімната, зона масажу та тераса, з якої відкривається вид на приватний лісистий двір. Головна спальня розташована на четвертому поверсі. Вона нагадує затишний куточок у стилі будиночка на дереві. Цю атмосферу створюють стіни, які оброблені дерев'яними панелями, мансардне вікно над ліжком та панорамне вікно, звідки видно дерева.

Поруч з будинком також є каретний будинок з власною кухнею та вільною площею на другому поверсі для домашнього офісу або студії йоги.

Власність розташована неподалік від гірськолижних курортів, зовсім близько можна побачити кілька озер. Дім усамітнений, і це чудовий плюс для тих, хто не любить сусідів. "Ти не бачиш дому, бо він захований у деревах. Ви б ніколи не здогадалися, що він там є".

Навколо немає нічого, крім природи / Фото Realtor