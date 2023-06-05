Минималистическое современное чудо вышло на рынок за 819 тысяч долларов. Дом открытой планировки вмещает четыре спальни с панорамными окнами.

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Роскошное и уединенное жилье

"Оригинальный дизайн дома делает его таким классическим и особенным. Владелец очень тщательно придерживался стиля и даже нашел некоторые старинные вещи, чтобы сохранить дизайн как можно более аутентичным", – говорит агент по листингу Джеки Мурано.

Пятиуровневый интерьер площадью 334 квадратных метров имеет много встроенных элементов, начиная от кроватей и заканчивая комодами, которые производили по заказу. На главном этаже есть гостиная с двухэтажным потолком и камином. Три гостевые спальни и ванная комната также расположены на первом этаже, в то время как развлекательная зона, кухня и две террасы расположены наверху.

Изысканный интерьер в минималистическом стиле / Фото Realtor

На третьем этаже есть сауна, гидромассажная ванна, душевая комната, зона массажа и терраса, с которой открывается вид на частный лесистый двор. Главная спальня находится на четвертом этаже. Она напоминает уютный уголок в стиле домика на дереве. Эту атмосферу создают стены, отделанные деревянными панелями, мансардное окно над кроватью и панорамное окно, откуда видны деревья.

Рядом с домом есть каретный дом с собственной кухней и свободной площадью на втором этаже для домашнего офиса или студии йоги.

Собственность расположена неподалеку от горнолыжных курортов, совсем близко можно увидеть несколько озер. Дом уединен, и это отличный плюс для тех, кто не любит соседей. "Ты не видишь дома, потому что он спрятан в деревьях. Вы бы никогда не догадались, что он там есть".

Вокруг нет ничего, кроме природы / Фото Realtor