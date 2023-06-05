Сховок від світу: це сучасне житло буде ідеальним для тих, хто не любить сусідів

У Вілмінгтоні, штат Вермонт, продають чудовий зразок сучасної архітектури. Будинок розташований між деревами, тому його зовсім не видно людям. Для тих, хто хоче жити усамітнено, це ідеальний варіант.

Мінімалістичне сучасне диво вийшло на ринок за 819 тисяч доларів. Будинок відкритого планування, вміщує чотири спальні з панорамними вікнами.

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Розкішне й усамітнене житло

"Оригінальний дизайн будинку робить його таким класичним і особливим. Власник дуже ретельно дотримувався стилю і навіть знайшов деякі старовинні речі, щоб зберегти дизайн якомога автентичнішим", – каже агент із лістингу Джекі Мурано.

П'ятирівневий інтер'єр площею 334 квадратних метрів має багато вбудованих елементів, починаючи від ліжок і закінчуючи комодами, які виготовляли на замовлення. На головному поверсі є вітальня з двоповерховою стелею та каміном. Три гостьові спальні та ванна кімната також розташовані на першому поверсі, тоді як розважальна зона, кухня та дві тераси розміщені нагорі.

Вишуканий інтер'єр у мінімалістичному стилі / Фото Realtor

На третьому поверсі є сауна, гідромасажна ванна, душова кімната, зона масажу та тераса, з якої відкривається вид на приватний лісистий двір. Головна спальня розташована на четвертому поверсі. Вона нагадує затишний куточок у стилі будиночка на дереві. Цю атмосферу створюють стіни, які оброблені дерев'яними панелями, мансардне вікно над ліжком та панорамне вікно, звідки видно дерева.

Поруч з будинком також є каретний будинок з власною кухнею та вільною площею на другому поверсі для домашнього офісу або студії йоги.

Власність розташована неподалік від гірськолижних курортів, зовсім близько можна побачити кілька озер. Дім усамітнений, і це чудовий плюс для тих, хто не любить сусідів. "Ти не бачиш дому, бо він захований у деревах. Ви б ніколи не здогадалися, що він там є".

Навколо немає нічого, крім природи / Фото Realtor