Навколо тільки природа: продають чарівний будинок на палях, оточений горами

Розкішний будинок на палях розташований в Агура-Гіллз, Каліфорнія. Це чарівне житло, оточене горами, де кожного дня можна милуватися неймовірними краєвидами.

оВідомо, що дім збудували ще в 2006 році. Житлова площа становить 285 квадратних метрів. Будинок з'явився на ринку нещодавно за 2,9 мільйона доларів, але його вже дуже активно обговорюють.

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Це справді будинок мрії

Будинок стоїть на палях, тож нові власники зможуть бачити панорамний краєвид на навколишні гори Санта-Моніка. Окрім того, ділянка, на якій розташований дім, озеленена кактусами, агавою та сукулентами, а також тінистими елегантними платанами, що розкинулися на великій галявині.

Навколо будинку ростуть багато дерев та рослин / Фото NeueFocus

До власності належить крита стоянка із зарядною станцією для електромобілів і зоною відпочинку.

"Тут ви зрозумієте, наскільки важливо пізнавати природу. Незалежно від того, чи будете дивитися на вершини гір Санта-Моніки крізь вікна на кухні, на великі сикомори крізь скляну стіну у великій кімнаті чи на блакитне небо крізь великі мансардні вікна в головній залі – усе це просто неймовірна краса", – каже агентка з нерухомості Емі Снайдер.



Природа стукає у вікна / Фото NeueFocus

Рідко можна побачити будинок з таким ефективним балансом між майстерним дизайном і функціональністю. Хоч житло розташоване в усамітненому місці на природі, у ньому є все необхідне.

У будинку є три спальні, три ванні кімнати, вітальня, офіс, кухня, їдальня, комора та пральня. Нинішнім власником помешкання є ​​дизайнер інтер'єру Ліззі Грін, і вона залишила власні унікальні штрихи в оригінальному дизайні.

Домашній офіс / Фото NeueFocus

"Вона додала чудову, екологічно чисту підлогу з мармурової плитки у своєму офісі та кілька тонких, але красивих шпалер для куточків у передпокої та їдальні", – додає Снайдер.

Це помешкання може бути улюбленим домом навіть для двох сімей. Воно стане ідеальним гніздечком для тих, хто любить природу та велике подвір'я, хоче часто гуляти парком, що поруч, цінує сімейний план поверху та унікальну архітектуру.