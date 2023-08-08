о Известно, что дом построили еще в 2006 году. Жилая площадь составляет 285 квадратных метров. Дом появился на рынке недавно за 2,9 миллиона долларов, но его уже очень активно обсуждают.

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Это действительно дом мечты

Дом стоит на сваях, поэтому новые владельцы смогут видеть панорамный вид на окружающие горы Санта-Моника. Кроме того, участок, на котором расположен дом, озеленен кактусами, агавой и суккулентами, а также тенистыми элегантными платанами, раскинувшимися на большой лужайке.

Вокруг дома растут многие деревья и растения / Фото NeueFocus

К собственности относится крытая стоянка с зарядной станцией для электромобилей и зоной отдыха.

"Здесь вы поймете, насколько важно познавать природу. Независимо от того, будете ли смотреть на вершины гор Санта-Моники через окна на кухне, на большие сикоморы через стеклянную стену в большой комнате или на голубое небо через большие мансардные окна в главном зале - все это просто невероятная красота", – говорит агент по недвижимости Эми Снайдер.



Природа стучит в окна / Фото NeueFocus

Редко можно увидеть дом с таким эффективным балансом между искусным дизайном и функциональностью. Хотя жилье расположено в уединенном месте на природе, в нем есть все необходимое.

В доме есть три спальни, три ванные комнаты, гостиная, офис, кухня, столовая, кладовая и прачечная. Нынешним владельцем дома является дизайнер интерьера Лиззи Грин, и она оставила собственные уникальные штрихи в оригинальном дизайне.

Домашний офис / Фото NeueFocus

"Она добавила отличный, экологически чистый пол из мраморной плитки в своем офисе и несколько тонких, но красивых обоев для уголков в прихожей и столовой", – добавляет Снайдер.

Эта квартира может быть любимым домом даже для двух семей. Оно станет идеальным гнездышком для тех, кто любит природу и большой двор, хочет часто гулять по парку, который рядом ценит семейный план этажа и уникальную архитектуру.