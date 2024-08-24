Здійснив мрію: чоловік купив пляжний будиночок, але він може впасти в океан

59-річний Девід завжди мріяв про будиночок на пляжі на Кейп-Коді. Американець не думав, що зможе собі це дозволити, але натрапив на житло всього за 395 тисяч доларів.

Чоловік не міг повірити, що його мрія нарешті здійсниться. Він придбав нерухомість, а вже тоді зрозумів, що зіткнувся з великою проблемою.

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Омріяний будинок може впасти в океан

На час купівлі будинок коштував вдвічі менше за середню ціну продажу в цьому районі. Пропозиція здавалася надто привабливою, щоб бути правдивою.

Річ у тім, що "шматочок раю" скоро може опинитися в океані. Чарівний котедж розташований лише за 7,6 метра від обриву. Земля руйнується, а лінія припливу з кожним роком наближається на метр. Тобто за кілька років будинок можуть змити хвилі.

Будинок за крок до прірви / Фото Kinlin Grover Compass

Попри це, 59-річний чоловік не шкодує про свій вибір, а навпаки радий, що зважився на авантюру.

Життя занадто коротке. Давайте просто подивимося, що станеться. Зрештою, він впаде в океан, і це може статися за мого життя, а може, й ні,

– сказав Девід.

Зараз американець думає, як максимально корисно використати відведений час. Наприклад, одна з ідей – перетворити котедж на притулок для невиліковно хворих пацієнтів.

Також чоловік думав про те, аби просто відкрити будинок для денного відвідування. Туди могли б приходити всі, хто хотіли б помилуватися океанськими краєвидами.