31-річна Кеті та її чоловік Майкл із Ланкаширу придбали свою першу нерухомість у 2016 році. Це був двокімнатний напівквартирний будинок за 135 тисяч фунтів. "З того часу ми пройшли свій шлях вгору і стали власниками чотирьох будинків", – розповідає пара.

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Працювали 7 днів на тиждень 20 років

Останній свій будинок подружжя будувало день у день цілих 20 років. Пара пригадує, що це коштувало важкої праці.

Кеті створила профіль в інстаграмі під назвою @myselfbuildhome, де показувала процес ремонту. За нею стежили понад 100 тисяч користувачів.

У будинку є три поверхи. На першому поверсі у нас великий відкритий коридор, вітальня, головна спальня з власною кімнатою та гардеробною, домашній офіс, кухня-їдальня, підсобне приміщення та туалет. Також є ще чотири спальні. Поруч є господарська будівля і сад,

– розповіла Кеті.

Інтер'єр виконаний зі смаком / Фото Manchester Evening News

Ці працьовиті люди є гордими власниками компанії Dream Interiors, яка займається продажем предметів інтер'єру класу люкс. Тому в домі є так багато гарних деталей, зокрема, люстра в передпокої.



Вишукана люстра в передпокої / Фото Manchester Evening News