Скляний будинок на березі океану: скільки коштує така розкіш в Орегоні

Сучасний будинок, розташований на узбережжі Орегону, щойно з'явився на ринку. Його одразу назвали скляним через панорамні стіни, які є навіть на кухні.

Будинок захоплює тим, що розташований на 60-метровому обриві. Звідти відкривається неймовірний краєвид на океан, яким можна милуватися навіть зсередини. Зараз нерухомість продають за 1,75 мільйона доларів.

Зверніть увагу Професійні секрети: відомий девелопер розповів, як візуально збільшити квартиру

Не будинок, а справжня мрія

Скляний будинок розташований у Порт-Орфорді – рибальському містечку, що відоме своїми краєвидами світового рівня та еклектичними художніми галереями.

Житло вміщує дві спальні, дві ванних кімнати, вітальню та кухню. Проте найбільший захват викликає не сучасний дизайн, а розташування будинку. Він стоїть на 60-метровому обриві, звідки відкриваються найкращі краєвиди.

Сучасний дизайн будинку пропонує 30 метрів безперешкодного панорамного пейзажу на узбережжя Тихого океану завдяки стінам зі скляних панелей.

Скляний будинок на обриві біля тихоокеанського берега / Фото Realtor

Це житло здається ідеальним для романтичної відпустки або навіть публічного заходу. Допоки не знайдеться новий власник, можливість короткострокової оренди є. Місцеві та туристи активно користуються цією послугою – до кінця грудня проживання повністю заброньоване. Перебування в перші вихідні січня (з четверга по неділю) коштує близько 534 долари за ніч.

Серед розкішних зручностей – фітнес-центр, гідромасажна ванна на відкритому повітрі, зарядна станція для електромобілів та стоянка для двох авто.