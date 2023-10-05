Колись цей занедбаний будинок ненавиділи всі сусіди. Його покинув власник близько 8 років тому, і з того часу житла ніхто не торкався. Сад навколо перетворився на зарослі джунглі. Та минулого 2022 року будинок придбали і з ремонтом нові господарі не забарилися.

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Чудове перевтілення

Будинок продали порожнім і занедбаним всього за 188 тисяч фунтів стерлінгів у квітні. Нові власники за такий короткий час повністю відремонтували житло. Агенти з нерухомості описують його як "чудове, щойно відремонтоване бунгало з двома спальнями".

Будинок до та після ремонту / Фото Apex

Зарослий сад перетворили на терасу з настилом, звідки відкривається краєвид на сільську місцевість. Потрапити на терасу можна з вітальні. Одна з двох великих спалень має вихід до саду, де можна милуватися безкраїми полями.

В оголошенні вказують: "У передній частині помешкання є приваблива вимощена цеглою доріжка, що звивається вниз до вхідних дверей, упереміж із садовою зоною. Поза цим є повністю закритий газон доброго розміру з гравійною доріжкою. З заднього саду відкривається винятковий далекосяжний вид на сільську місцевість".



Нова кухня / Фото Apex

Попри велику працю й кошти, які нові власники вклали в ремонт, вони вирішили не жити в будинку. Зараз господарі здають його в оренду за 950 фунтів стерлінгів на місяць.



Нові власники вклали в ремонт багато коштів / Фото Apex