Когда-то этот заброшенный дом ненавидели все соседи. Его бросил владелец около 8 лет назад, и с тех пор жилье никто не касался. Сад вокруг превратился в заросшие джунгли. Но в прошлом 2022 дом приобрели и с ремонтом новые хозяева не заставили себя ждать.

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Прекрасное перевоплощение

Дом был продан пустым и заброшенным всего за 188 тысяч фунтов стерлингов в апреле. Новые владельцы за столь короткое время полностью отремонтировали жилье. Агенты по недвижимости описывают его как "прекрасное, только что отремонтированное бунгало с двумя спальнями".

Дом до и после ремонта / Фото Apex

Заросший сад превратили в террасу с настилом, откуда открывается вид на сельскую местность. Попасть на террасу можно из гостиной. Одна из двух больших спален имеет выход в сад, где можно любоваться бескрайними полями.

В объявлении указывают: "В передней части помещения есть привлекательная вымощенная кирпичом дорожка, свивающаяся вниз к входной двери, вперемежку с садовой зоной. Вне этого полностью закрыт газон хорошего размера с гравийной дорожкой. Из заднего сада открывается исключительный дальновидный вид".



Новая кухня / Фото Apex

Несмотря на большой труд и средства, которые новые владельцы вложили в ремонт, они решили не жить дома. Сейчас хозяева сдают его в аренду за 950 фунтов стерлингов в месяц.



Новые владельцы вложили в ремонт много средств.