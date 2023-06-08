Будинок площею 297 квадратних метрів розміщений на ділянці площею 1,25 акра. Він вміщує чотири спальні та одну ванну кімнату. Дім має бездоганне розташування, тут неймовірні краєвиди на гори, водойми та місто.

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Будинок 70-х з особливим інтер'єром

Нерухомість з'явилася на ринку за 2 398 000 доларів США. Агентка з продажу каже, що надійшло вже кілька пропозицій, тому зараз житло очікує на розгляд.

Серед оригінальних архітектурних деталей цієї "капсули часу" – вигнуті стіни, 12-футові стелі та скляний павільйон. Інтер'єр вітальні та передпокою зроблений зі смаком. У кімнатах є дизайнерські меблі, килими та ексклюзивні картини.



Спальня з оригінальним інтер'єром / Фото Realtor

Під час оглядин "люди ходили, наче це був музейний експонат". Будинок має чудовий план поверху навіть на сьогодні. Він ідеальний для розваг та відпочинку.

"Це прекрасний сільський острів, але до Сієтла лише 35 хвилин їзди на пором. Ти почуваєшся наче у відпустці, живучи тут", – каже агентка з продажу.

Чудове житло від першого власника / Фото Realtor

За весь час існування будинок належав лише одній сім'ї протягом 50 років. Власники дуже доглядали за ним, тому житло зараз в такому чудовому стані. Тепер будинок готовий прийняти наступного власника.