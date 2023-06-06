Дім розташований між 500 такими ж будинками, які назвали плавучим сімейством. Житло побудували колись для сім'ї з п'яти осіб, тому тут багато зручностей.

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Затишний будинок на озері

Дім вміщує три спальні, серед особливостей – вбудоване сховище під сходами; банкетка навколо кухонного столу; і три дитячі ліжка з драбинкою.

Хоч внутрішній простір житла трохи менший ніж 111 квадратних метрів, простір візуально виглядає більшим і кожен куточок облаштований з користю.

Однією з головних переваг будинку є можливість жити на природі та просто неба. Поруч стоїть човен для швидкого та легкого доступу до міста. Є також кілька відкритих майданчиків, у тому числі одна з деревами, де щовесни гніздяться колібрі. Коли погода в Сієтлі сприятлива, цей плавучий будинок стає житлом мрії.

Інтер'єр та екстер'єр будинку теплий та сонячний / Фото Realtor

На другому поверсі є відкрита тераса, яку використовують як додаткову кімнату. Власники також побудували додатковий офіс із шумопоглинаючою ізоляцією. На вході є альтанка, яку гості бачать першою, коли заходять в гості.

Тераса на другому поверсі / Фото Realtor