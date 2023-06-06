Дом расположен между 500 такими же домами, которые назвали плавучим семейством. Жилье построили для семьи из пяти человек, поэтому здесь много удобств.

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Уютный дом на озере

Дом вмещает три спальни, среди особенностей – встроенное хранилище под лестницей; банкетка вокруг кухонного стола; и три детские кровати с стремянкой.

Хотя внутреннее пространство жилья чуть меньше 111 квадратных метров, пространство визуально выглядит большим и каждый уголок обустроен с пользой.

Одним из главных преимуществ дома является возможность жить на природе и под открытым небом. Рядом стоит лодка для быстрого и легкого доступа в город. Есть также несколько открытых площадок, в том числе одна из деревьев, где каждую весну гнездятся колибри. Когда погода в Сиэтле благоприятна, этот плавучий дом становится жилищем мечты.

Интерьер и экстерьер дома теплый и солнечный / Фото Realtor

На втором этаже есть открытая терраса, используемая в качестве дополнительной комнаты. Владельцы также построили дополнительный офис с шумопоглощающей изоляцией. На входе есть беседка, которую гости видят первой, когда заходят в гости.