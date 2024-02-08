Будинок не дарма побудували саме в землі – це ідея екологічно чистого дизайну, щоб мінімізувати шкоду природі та регулювати температуру в домі. Це житло продають вперше – воно з'явиться на аукціоні 17 лютого.

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"Будинок Землі"

Коли ви заходите на територію власності через під'їзну дорогу Walls Creek Rd East, то все одно не побачите будинок. Щоб розгледіти його, треба опинитися поруч. На даху є навіть трава, щоб повністю замаскувати житло. Тобто власники можуть навіть косити свій дах.

Дах замаскований травою / Фото Realestate

Агентка з нерухомості, що займається продажем житла, поділилася, що за 26 років роботи не бачила навіть схожого будинку. "Це найнеймовірніша нерухомість. Це єдиний у своєму роді будинок… фотографії не передають належно", – сказала жінка.



Розкішна та сучасна вітальня / Фото Realestate

У будинку є вітальня, дві спальні з ванними кімнатами та кухня. Передня стіна повністю зроблена зі скла, що теж вражає. "Тож незалежно від того, перебуваєте ви в ліжку, душі чи вітальні, у вас буде ідеальний краєвид на пагорби та річку", – каже агентка.



Спальня з чудовим краєвидом за вікном / Фото Realestate

Це помешкання ідеально підходить для відпочинку від міста. Власникам дуже подобалося жити там, і вони сподіваються, що наступна сім'я полюбить це місце так само. Будинок є гарним приводом хоч на трохи втекти від міської метушні.