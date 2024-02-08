Дом не зря построили именно в земле – это идея экологически чистого дизайна, чтобы минимизировать вред природе и регулировать температуру в доме. Это жилье продают впервые – оно появится на аукционе 17 февраля.

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"Дом Земли"

Когда вы заходите на территорию собственности через подъездную дорогу Walls Creek Rd East, то все равно не увидите дом. Чтобы разглядеть его, надо оказаться рядом. На крыше есть даже трава, чтобы полностью замаскировать жилье. То есть владельцы могут даже косить свою крышу.

Крыша замаскирована травой / Фото Realestate

Агент по недвижимости, занимающаяся продажей жилья, поделилась, что за 26 лет работы не видела даже похожего дома. "Это самая невероятная недвижимость. Это единственный в своем роде дом... фотографии не передают должным образом", – сказала женщина.



Роскошная и современная гостиная / Фото Realestate

В доме есть гостиная, две спальни с ванными комнатами и кухня. Передняя стена полностью сделана из стекла, что тоже впечатляет. "Поэтому независимо от того, находитесь вы в постели, душе или гостиной, у вас будет идеальный вид на холмы и реку", – говорит агентка.



Спальня с прекрасным видом за окном / Фото Realestate

Это помещение идеально подходит для отдыха от города. Владельцам очень нравилось жить там, и они надеются, что следующая семья полюбит это место так же. Дом является хорошим поводом хоть на немного убежать от городской суеты.