Нетиповий будинок зі старомодним інтер'єром продають за 400 тисяч фунтів у Мертір-Тідфілі, Південний Уельс. Місцевий агент з нерухомості каже, що його спроєктував відомий валлійський архітектор і дизайнер.

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Інтер'єр будинку – це подорож в 1970-ті

Житло має два поверхи: верхній дерев'яний встановлений на палях над набагато меншим цегляним поверхом. У будинку збереглися гвинтові сходи, що ведуть нагору до більшої частини житлового простору.

Оригінальний інтер'єр у стилі ретро / Фото RightMove

Усіх, хто переглядав фото, найбільше вразила типова для 70-х років кухня салатового кольору, а ще старомодна вітальня з баром (теж яскравих кольорів). Єдиним сучасна деталь – телевізор із плоским екраном. З вікон у вітальні видно джакузі просто неба та садові меблі.

Багато з оригінальних елементів – передових і актуальних для того часу – залишилися незмінними, включно з інноваційною музичною системою, вбудованою в стелі, домофоном і візерунчастими італійськими килимами ручної роботи,

– написали в оголошенні.

У вітальні є лише одна сучасна деталь – телевізор / Фото RightMove

У соцмережах люди репостять фото цього особливого будинку та пишуть, що "це фантастика". Жити в такому старомодному помешканні ще й у перевернутому вигляді захоче не кожен, але його унікальність вразила всіх.