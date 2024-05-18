Нетипичный дом со старомодным интерьером продают за 400 тысяч фунтов в Мертир-Тидфиле, Южный Уэльс. Местный агент по недвижимости говорит, что его спроектировал известный валлийский архитектор и дизайнер.

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Интерьер дома – это путешествие в 1970-е

Жилье имеет два этажа: верхний деревянный установлен на сваях над гораздо меньшим кирпичным этажом. В доме сохранилась винтовая лестница, ведущая наверх к большей части жилого пространства.

Оригинальный интерьер в стиле ретро / Фото RightMove

Всех, кто просматривал фото, больше всего поразила типичная для 70-х годов кухня салатового цвета, а еще старомодная гостиная с баром (тоже ярких цветов). Единственным современная деталь – телевизор с плоским экраном. Из окон в гостиной видно джакузи под открытым небом и садовую мебель.

Многие из оригинальных элементов – передовых и актуальных для того времени – остались неизменными, включая инновационную музыкальную систему, встроенной в потолки, домофоном и узорчатыми итальянскими коврами ручной работы,

– написали в объявлении.

В гостиной есть только одна современная деталь – телевизор / Фото RightMove

В соцсетях люди репостят фото этого особого дома и пишут, что "это фантастика". Жить в таком старомодном доме еще и в перевернутом виде захочет не каждый, но его уникальность поразила всех.