Цікаво, що будинок під назвою Know Where Ranch відомий у соцмережах, зокрема має акаунт в інстаграмі із майже 15 тисячами підписників. Унікальну нерухомість в пустелі продають за 1,4 мільйона доларів.

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Інтер'єр просто вражає колоритом

Будинок має площу 260 квадратних метрів і вмішує чотири спальні та дві ванних кімнати. Усередині можна відчути "богемну каліфорнійську сільську атмосферу", яку створюють вінтажні предмети та незвичайний декор.

Житло збудували у 2001 році, і з того часу його багато оновлювали та змінювали. Наприклад, старий амбар перетворити на стильний бар для відпочинку. Зараз будинок здають в оренду на час вихідних чи відпустки або ж для проведення приватних заходів.

Інтер'єр у стилі ранчо / Фото GPSR

У дерев'яній спальні облаштували окрему ванну на мармуровій стійці – таке можна побачити справді дуже рідко. Родзинкою власності зовні є великий басейн з відпочинковою зоною. З цього місця можна насолоджувати чудовими краєвидами на гірський хребет Сотут.

"Власне Пайонертаун і район Висока пустеля загалом стали популярними місцями для купівлі житла. Люди шукають можливість втекти з міст", – поділився агент з лістингу.