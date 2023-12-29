Интересно, что дом под названием Know Where Ranch известен в соцсетях, в частности имеет аккаунт в инстаграмме с почти 15 тысячами подписчиков. Уникальную недвижимость в пустыне продают за 1,4 миллиона долларов.

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Интерьер просто поражает колоритом

Дом имеет площадь 260 квадратных метров и включает четыре спальни и две ванные комнаты. Внутри можно почувствовать "богемную калифорнийскую деревенскую атмосферу", которую создают винтажные предметы и необычный декор.

Жилье построили в 2001 году, и с тех пор его много обновляли и меняли. К примеру, старый амбар превратить в стильный бар для отдыха. Сейчас дом сдают в аренду на время выходных или отпуска или для проведения частных мероприятий.

Интерьер в стиле ранчо / Фото GPSR

В деревянной спальне обустроили отдельную ванну на мраморной стойке – такое можно увидеть действительно очень редко. Изюминкой собственности снаружи есть большой бассейн с зоной отдыха. С этого места можно наслаждаться великолепными видами на горный хребет Сотут.

"Собственно Пайонертаун и район Высокая пустыня в целом стали популярными местами для покупки жилья. Люди ищут возможность скрыться из городов", – поделился агент по листингу.