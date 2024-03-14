Подейкують, що співачка продає пентхаус, так і не розпакувавши валізи, тобто вона там навіть не жила. Зірка придбала це житло за 21 мільйон доларів, а зараз його ціна на ринку становить 25 мільйонів.

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Розкішний пентхаус високо в небі

Шикарне житло охоплює весь сороковий поверх 42-рівневої вежі, відомої як The Century. Пентхаус надзвичайно просторий і має приголомшливі краєвиди на центр Лос-Анджелеса, океан і гори.

Окремий ліфт веде до величезного помешкання площею близько 860 квадратних метрів. Там є чотири спальні, п'ять ванних кімнат, вітальня, кухня, їдальня, ігрова кімната й розкішний кінотеатр. Також в помешканні облаштований домашній офіс і сховище для вина.

Великі та просторі кімнати з панорамними вікнами / Фото The MLS

Основний люкс – це майже окрема квартира із зонами відпочинку, каміном, ванною і великим гардеробом. Крім того, у пентхаусі є не одна, не дві, не три, а чотири тераси. Вони виходять відповідно на чотири сторони світу.

Серед додаткових переваг зазначені: цілодобові послуги консьєржа, відкритий плавальний басейн, ресторан на території, сучасний тренажерний зал і фітнес-студія та інші переваги та паркомісце на чотири авто.