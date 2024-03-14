Поговаривают, что певица продает пентхаус, так и не распаковав чемоданы, то есть она там даже не жила. Звезда приобрела это жилье за 21 миллион долларов, а сейчас его цена на рынке составляет 25 миллионов.

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Роскошный пентхаус высоко в небе

Шикарное жилье охватывает весь сороковой этаж 42-уровневой башни, известной как The Century. Пентхаус необычайно просторный и имеет потрясающие виды на центр Лос-Анджелеса, океан и горы.

Отдельный лифт ведет к огромному помещению площадью около 860 квадратных метров. Там есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная, кухня, столовая, игровая комната и роскошный кинотеатр. Также в доме обустроен домашний офис и хранилище для вина.

Большие и просторные комнаты с панорамными окнами / Фото The MLS

Основной люкс – это почти отдельная квартира с зонами отдыха, камином, ванной и большим гардеробом. Кроме того, в пентхаусе есть не одна, не две, не три, а четыре террасы. Они выходят соответственно на четыре стороны света.

Среди дополнительных преимуществ указаны: круглосуточные услуги консьержа, открытый плавательный бассейн, ресторан на территории, современный тренажерный зал и фитнес-студия и другие преимущества и паркоместо на четыре авто.