Брокер Дерек Хан назвав будинок "химерним шедевром". Дім планують продати за досить доступну ціну – 1,99 мільйона доларів.

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Будинок-саксофон просто вражає

На додаток до величезних золотих веж, схожих на саксофон, що височіють з фасаду споруди, особняк також має джазові рефрени, зокрема "закручені" золоті сходи та вигнуті балкони з поруччями у вигляді скрипкового ключа.

Триповерхова будівля побудована навколо атріуму. Вона має безліч великих вікон, з яких відкривається мальовничий краєвид на каньйон.

Загалом це понад 370 квадратних метрів житлової площі. Загальна площа ділянки становить 930 квадратних метрів. Вона вміщує чотири спальні та три ванні кімнати з окремим гостьовим будинком.

Інтер'єр білий з чорними та золотими акцентами / Фото Mercado Visualz

Тут є камін, ігрова кімната, яка перетворили на гараж. Основна спальня вміщує кілька балконів, дві гардеробні та окрему ванну кімнату з гідромасажною ванною.

На балконі облаштована зона для відпочинку / Фото Mercado Visualz