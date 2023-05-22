Лісовий спокій: біля Торонто продають сучасний будинок серед мальовничої природи
Джерело:Forbes
У місті Вон, на північ від Торонто, продають архітектурно сучасний будинок серед природи. Він розміщений на пагорбі й пропонує неймовірні краєвиди на ліс, долини та ущелини.
Місто Вон має багато культурних і природних пам'яток. Також тут є багато сімейних районів з великою кількістю шкіл і зелених парків. Одним словом, це гарне місце для життя.
Саме тут продають розкішний будинок, що об'єднує артдеко та сучасні стилі середини століття.
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Особливий будинок у тихому місці
Облицьовані панелями стіни, гранітні акценти та вікна від підлоги до стелі є відмінними рисами інтер'єру. Площа житла складає 557 квадратних метрів.
Перший поверх двоповерхового будинку вміщує вітальню та їдальню, кабінет, бібліотеку та одну спальню.
В інтер'єрі багато дерева / Фото Barry Cohen Homes
На верхньому поверсі є основний люкс із гардеробною і туалетом та ще дві спальні. Загалом є чотири санвузли. У підвальному приміщенні облаштовані ігрові та тренажерні кімнати. Надворі є ще одна кухня та басейн. Також поруч розміщений гараж, де можуть поміститися чотири авто.
Увагу привертає яскравий малюнок при вході в будинок. Це додає драматичного ефекту.
Малюнок біля входу / Фото Barry Cohen Homes
Вартість нерухомості становить 8,25 мільйона канадських доларів або близько 6 мільйонів доларів США.