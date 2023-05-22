Лісовий спокій: біля Торонто продають сучасний будинок серед мальовничої природи

У місті Вон, на північ від Торонто, продають архітектурно сучасний будинок серед природи. Він розміщений на пагорбі й пропонує неймовірні краєвиди на ліс, долини та ущелини.

Місто Вон має багато культурних і природних пам'яток. Також тут є багато сімейних районів з великою кількістю шкіл і зелених парків. Одним словом, це гарне місце для життя.

Саме тут продають розкішний будинок, що об'єднує артдеко та сучасні стилі середини століття.

Зверніть увагу Інвестиції в комерційну нерухомість: які ризики потрібно враховувати в сьогоднішніх реаліях

Особливий будинок у тихому місці

Облицьовані панелями стіни, гранітні акценти та вікна від підлоги до стелі є відмінними рисами інтер'єру. Площа житла складає 557 квадратних метрів.

Перший поверх двоповерхового будинку вміщує вітальню та їдальню, кабінет, бібліотеку та одну спальню.

В інтер'єрі багато дерева / Фото Barry Cohen Homes

На верхньому поверсі є основний люкс із гардеробною і туалетом та ще дві спальні. Загалом є чотири санвузли. У підвальному приміщенні облаштовані ігрові та тренажерні кімнати. Надворі є ще одна кухня та басейн. Також поруч розміщений гараж, де можуть поміститися чотири авто.

Увагу привертає яскравий малюнок при вході в будинок. Це додає драматичного ефекту.



Малюнок біля входу / Фото Barry Cohen Homes

Вартість нерухомості становить 8,25 мільйона канадських доларів або близько 6 мільйонів доларів США.