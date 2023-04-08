Після продажу старі споруди зазвичай зносять, а на їхньому місці виростають сучасні гіганти. Схожа доля чекає і цю споруду.

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Старий будинок серед пустелі незабаром знесуть

В оточенні неймовірної природи та глинистих скель у минулому столітті з'явився цей невеличкий затишний будинок. Тут, очевидно, встигло прожити не одне покоління. Зараз же будівля стоїть закинутою та майже знищена суворими природними умовами пустелі.

Будували споруду у 1920-х років з доступної глини. Проте витримати столітні умови та відсутність господарів будинок не зміг. Нараз там прогнив дах, всередині не залишилось майже меблів, а вціліли лише стіни.

Розташована колись перлина затишку без набридливих сусідів та шумного міського життя у місті Ла-Квінта, штат Каліфорнія. Наразі долю ділянки вирішують агенти нерухомості, які планують перетворити її на парк для серфінгу за містом. Як виглядає будинок 100 років після того, як його спорудили, ділимось далі.

Старий будинок серед пустелі / Фото Boredpanda

Будинок руйнується з кожним днем / Фото Boredpanda



Всередині нічого не вціліло / Фото Boredpanda



Так виглядає будинок ззовні / Фото Boredpanda

Дах практично зруйнований / Фото Boredpanda



Унікальна природа навколо споруди / Фото Boredpanda