После продажи старые постройки обычно сносят, а на их месте вырастают современные гиганты. Похожая судьба ждет и это сооружение.

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Старый дом среди пустыни скоро снесут

В окружении невероятной природы и глинистых скал в прошлом веке появился этот небольшой уютный дом. Здесь, очевидно, успело прожить не одно поколение. Сейчас же здание стоит заброшенным и почти уничтожено суровыми природными условиями пустыни.

Строили постройку в 1920-х годах из доступной глины. Однако выдержать столетние условия и отсутствие хозяев здание не смогло. Там прогнила крыша, внутри не осталось почти мебели, а уцелели только стены.

Расположенная когда-то жемчужина уюта без надоедливых соседей и шумной городской жизни в городе Ла-Квинта, штат Калифорния. Теперь судьбу участка решают агенты недвижимости, которые планируют превратить его в парк для серфинга за городом. Как выглядит дом 100 лет после того, как его построили, делимся дальше.

Старый дом среди пустыни / Фото Boredpanda

Дом рушится с каждым днем / Фото Boredpanda



Внутри ничего не уцелело / Фото Boredpanda



Так выглядит дом снаружи / Фото Boredpanda

Крыша практически разрушена / Фото Boredpanda



Уникальная природа вокруг постройки / Фото Boredpanda