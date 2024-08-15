Агенти з нерухомості кажуть, що будинок може стати ідеальним місцем для тих, хто хоче відпочити від повсякденних турбот. Адже кінотеатр і джакузі – не єдині зручності.

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Чому будинок на шотландському острові коштує так дешево

Ну найперше 80 тисяч фунтів – це не остаточна ціна, а приблизна. Адже будинок планують продати на аукціоні, де ставки можуть постійно підвищувати. Також будинок потребує певного оновлення, адже його збудували ще в 1893 році, а про теперішніх власників інформації немає.

Потенційним покупцям варто звернути увагу й на те, що дістатися до будинку можна тільки на поромі, а найближчий термінал розташований лише за 600 метрів звідти.

Будинок на острові, до якого можна дістатися на поромі / Фото Jam Press

Попри те, житло має неабиякі переваги: кінозал, що може помістити до 20 гостей, крита гідромасажна ванна, спа-кімната з кабінкою для переодягання і душем, а також дві веранди.

Житло розташоване на двох поверхах. На першому передпокій веде у вітальню з відкритим каміном, кухню та окрему їдальню. Також є душова кімната і два ґанки. Рідкісна відмінна риса цього будинку – наявність приватного кінотеатру, що вміщує до 20 осіб,

– зазначено в оголошенні.

Домашній кінотеатр / Фото Jam Press

Продавці радять потенційним покупцям оглянути житло. Вони не приховують того факту, що там потрібен ремонт.

Нагорі є три просторі спальні з двоспальними ліжками та ванна кімната. Спа-кімната з гідромасажною ванною розташована в переобладнаному гаражі, де також є невелика кабінка для перевдягання і душ,

– написали автори.

У пішій доступності розташована громадська зала, пошта та магазин. Зв'язок у місцевості чудовий, що буде перевагою для людей, які працюють дистанційно.