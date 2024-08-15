Агенты по недвижимости говорят, что дом может стать идеальным местом для тех, кто хочет отдохнуть от повседневных забот. Ведь кинотеатр и джакузи – не единственные удобства.

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Почему дом на шотландском острове стоит так дешево

Ну прежде всего 80 тысяч фунтов – это не окончательная цена, а приблизительная. Ведь дом планируют продать на аукционе, где ставки могут постоянно повышать. Также дом требует определенного обновления, ведь его построили еще в 1893 году, а о нынешних владельцах информации нет.

Потенциальным покупателям стоит обратить внимание и на то, что добраться до дома можно только на пароме, а ближайший терминал расположен всего в 600 метрах оттуда.

Дом на острове, до которого можно добраться на пароме / Фото Jam Press

Несмотря на то, жилье имеет значительные преимущества: кинозал, что может поместить до 20 гостей, крытая гидромассажная ванна, спа-комната с кабинкой для переодевания и душем, а также две веранды.

Жилье расположено на двух этажах. На первом прихожая ведет в гостиную с открытым камином, кухню и отдельную столовую. Также есть душевая комната и два крыльца. Редкая отличительная черта этого дома – наличие частного кинотеатра, вмещающего до 20 человек,

– указано в объявлении.

Домашний кинотеатр / Фото Jam Press

Продавцы советуют потенциальным покупателям осмотреть жилье. Они не скрывают того факта, что там нужен ремонт.

Наверху есть три просторные спальни с двуспальными кроватями и ванная комната. Спа-комната с гидромассажной ванной расположена в переоборудованном гараже, где также есть небольшая кабинка для переодевания и душ,

– написали авторы.

В пешей доступности расположен общественный зал, почта и магазин. Связь в местности замечательная, что будет преимуществом для людей, которые работают дистанционно.