Будинок з кінотеатром і джакузі продають дешево та ще й зі знижкою: чи є тут підступ
Джерело:Daily Record
На Шетландських островах продають особливий будинок із трьома спальнями, кінотеатром і джакузі. Його вартість становить всього 80 тисяч фунтів, тобто приблизно 4,2 мільйона гривень.
Агенти з нерухомості кажуть, що будинок може стати ідеальним місцем для тих, хто хоче відпочити від повсякденних турбот. Адже кінотеатр і джакузі – не єдині зручності.
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Чому будинок на шотландському острові коштує так дешево
Ну найперше 80 тисяч фунтів – це не остаточна ціна, а приблизна. Адже будинок планують продати на аукціоні, де ставки можуть постійно підвищувати. Також будинок потребує певного оновлення, адже його збудували ще в 1893 році, а про теперішніх власників інформації немає.
Потенційним покупцям варто звернути увагу й на те, що дістатися до будинку можна тільки на поромі, а найближчий термінал розташований лише за 600 метрів звідти.
Попри те, житло має неабиякі переваги: кінозал, що може помістити до 20 гостей, крита гідромасажна ванна, спа-кімната з кабінкою для переодягання і душем, а також дві веранди.
Житло розташоване на двох поверхах. На першому передпокій веде у вітальню з відкритим каміном, кухню та окрему їдальню. Також є душова кімната і два ґанки. Рідкісна відмінна риса цього будинку – наявність приватного кінотеатру, що вміщує до 20 осіб,
– зазначено в оголошенні.
Продавці радять потенційним покупцям оглянути житло. Вони не приховують того факту, що там потрібен ремонт.
Нагорі є три просторі спальні з двоспальними ліжками та ванна кімната. Спа-кімната з гідромасажною ванною розташована в переобладнаному гаражі, де також є невелика кабінка для перевдягання і душ,
– написали автори.
У пішій доступності розташована громадська зала, пошта та магазин. Зв'язок у місцевості чудовий, що буде перевагою для людей, які працюють дистанційно.