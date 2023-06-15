Вперше за століття: на ринку дебютував цікавий маєток у стилі іспанського Відродження

Зовні будинок у Санта-Фе зовсім непривабливий і трохи нагадує печеру. Та всередині він просто чудовий.

Вперше за свою 100-річну історію єдиний у своєму роді будинок іспанського відродження з'явився на ринку в Санта-Фе. Маєток вирішили продати за 7 300 000 доларів.

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Особливий будинок, який ще жодного разу не був на ринку

Маєток із п'ятьма спальнями та шістьма ванними кімнатами збудували ще в 1920 році. Головна резиденція площею майже 557 квадратних метрів була домом для багатьох художників, яких, мабуть, приваблювали деталі – 200-річні двері з різьбленого дерева; каміни та декоративні стелі.

"Будинок переповнений традиційними деталями: від обробки стелі гілками верби до бібліотеки на балконі", – розповідає агентка з лістингу Кетрін Благден.

В інтер'єрі збереглося багато оригінальних деталей / Фото Realtor

У домі також є дві гостьові кімнати з просторими внутрішніми двориками та захопливими краєвидами.

"З будинку відкривається величезний та просто неймовірний краєвид. Житло розташоване лише за дві милі від історичної площі Санта-Фе. Тут є доступ до лісу просто вгору по вулиці, а також кілька пішохідних доріжок навколо самого помешкання", – каже Благден.

Ось такий краєвид можна побачити з будинку / Фото Realtor

Але той факт, що маєток ніколи не був на відкритому ринку, може стати його найцікавішою деталлю.

"Нових розпорядників цього будинку завжди обирав попередній власник. Для мене це найважливіша особливість цієї унікальної нерухомості", – ділиться агентка з лістингу.