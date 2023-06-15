Впервые за свою 100-летнюю историю единственное в своем роде здание испанского возрождения появилось на рынке в Санта-Фе. Имение решили продать за 7 300 000 долларов.

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Особый дом, еще ни разу не бывший на рынке

Имение с пятью спальнями и шестью ванными комнатами построили еще в 1920 году. Главная резиденция площадью почти 557 квадратных метров была домом для многих художников, которых, по-видимому, привлекали детали – 200-летняя дверь из резного дерева; камины и декоративные потолки.

"Дом переполнен традиционными деталями: от отделки потолка ветвями ивы до библиотеки на балконе", – рассказывает агент по листингу Кэтрин Благден.

В интерьере сохранилось много оригинальных деталей / Фото Realtor

В доме есть две гостевые комнаты с просторными внутренними двориками и захватывающими видами.

"Из дома открывается огромный и просто невероятный пейзаж. Жилье расположено всего в двух милях от исторической площади Санта-Фе. Здесь есть доступ к лесу прямо вверх по улице, а также несколько пешеходных дорожек вокруг самого дома", – говорит Благден.

Вот такой вид можно увидеть из дома / Фото Realtor

Но тот факт, что имение никогда не было на открытом рынке, может стать его самой интересной деталью.

"Новых распорядителей этого дома всегда выбирал предыдущий владелец. Для меня это важнейшая особенность этой уникальной недвижимости", – делится агент по листингу.