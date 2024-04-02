Будинок, що нагадує весільний торт: на ринку з'явилося оригінальне житло із "солодким" декором

Цей вигадливий будинок у місті Каннебанк, що в штаті Мен, має справді влучну назву. Зовні The Wedding Cake House зі своєю глазурованим декором нагадує весільний торт.

The Wedding Cake House будь-хто помітить здалеку, адже він дуже вирізняється своєю обробкою, що схожа на кондитерську глазур. Інтер'єр будинку теж розкішний, тому його оцінили у 2,6 мільйона доларів.

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"Солодкий будинок"

Хоч на фото будинок-торт здається невеликим, його площа становить 580 квадратів. У помешканні є аж вісім спалень, бібліотека, офіційна вітальня, кімната для розваг та багато інших.

"Інтер'єр теперішні власники оновили повністю, але вони навмисно вирішили залишити багато оригінальних деталей, щоб зберегти його історію. Адже будинок ще й розташований у районі історичного заповідника", – каже агент з лістингу.

Класичний інтер'єр із сучасним оновленням / Фото Realtor

"Солодкий будинок" звели ще в 1825 році. Він внесений до Національного реєстру історичних місць США. Агент каже, що The Wedding Cake House є "найбільш фотографованим будинком у штаті Мен". А ще він розташований у дуже тихому місці з краєвидом на річку Кеннебанк.

Що стосується інтер'єру, то він виконаний у класичному стилі з неймовірними візерунковими деталями. Найбільшої уваги заслуговують кругові сходи, які супроводжуються розписаними вручну стінами.

Загалом у будинку є чотирнадцять кімнат. До власності входить каретна будка та сарай, що облаштували як додаткове житло.