The Wedding Cake House любой заметит издалека, ведь он очень отличается своей отделкой, похожей на кондитерскую глазурь. Интерьер дома тоже роскошный, поэтому его оценили в 2,6 миллиона долларов.

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"Сладкий дом"

Хотя на фото дом-торт кажется небольшим, его площадь составляет 580 квадратов. В доме есть целых восемь спален, библиотека, официальная гостиная, комната для развлечений и многие другие.

"Интерьер нынешние владельцы обновили полностью, но они намеренно решили оставить много оригинальных деталей, чтобы сохранить его историю. Ведь дом еще и расположен в районе исторического заповедника", – говорит агент по листингу.

Классический интерьер с современным обновлением / Фото Realtor

"Сладкий дом" возвели еще в 1825 году. Он внесен в Национальный реестр исторических мест США. Агент говорит, что The Wedding Cake House является "самым фотографируемым домом в штате Мэн". А еще он расположен в очень тихом месте с видом на реку Кеннебанк.

Что касается интерьера, то он выполнен в классическом стиле с невероятными узорчатыми деталями. Наибольшего внимания заслуживают круговые лестницы, которые сопровождаются расписанными вручную стенами.

Всего в доме есть четырнадцать комнат. В собственность входит каретная будка и сарай, что обустроили как дополнительное жилье.