Фермерський будинок завмер у часі через сімейну ворожнечу двох братів. Вони залишили після себе багато дивних речей, враховуючи дитячу гойдалку і порожню коляску.

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Фермерський будинок покинули ще понад 70 років тому

Дін показав знімки житла у 2020 році. Чоловік сказав, що йому здалося, ніби він потрапив у "капсулу часу". Серед вицвілих шпалер, камінів, що руйнуються, і гори пилу місцевий дослідник виявив багато "моторошних артефактів". Він побачив непрочитані газети 1953 року і моторошну конячку-гойдалку, яка самотньо стоїть у дитячій ігровій кімнаті.

Покинута дитяча кімната / Фото Triangle News

Усі меблі досить типові як для повоєнної епохи, зокрема килими з квітковим візерунком із троянд і великі штори відтінку качиного яйця.

"Я об'їздив всю Велику Британію, роблячи фотографії. У будинку було виявлено безліч речей, зокрема старовинні дитячі іграшки, включно з конячкою-гойдалкою і вінтажним візочком. Там також зберігається безліч старих чорно-білих портретів попередніх власників, старомодні меблі і стара газета, присвячена коронації королеви 1953 року", – розповів дослідник міських пам'яток Дін Слейдер.

Старі світлини / Фото Triangle News

Подейкують, що брати покинули житло через те, що інші родичі заборонили займати його після смерті їхньої матері.