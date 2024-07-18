Зробила те, що хотіла: жінка пофарбувала орендований будинок у всі кольори веселки

34-річна британка вирішила перетворити звичайні кімнати в будинку на "в стилі ляльок Братц та Hello Kitty". Усе б нічого, якби це житло було її власністю, але жінка його орендує.

Джемма витратила на казковий ремонт 1500 фунтів стерлінгів. Жінку не зупинили застереження з боку міської ради, що вона змушена буде виплатити власникам чималу компенсацію.

Цікаво Власник покинув старовинний особняк після того, як дізнався його секрет: історія просто шокує

Тепер жінка має сплатити велику компенсацію

Жінка орендує трикімнатний будинок 800 фунтів стерлінгів на місяць (близько 42 тисячі доларів). Мати трьох дітей поділилася, що вже давно хотіла пофарбувати ванну кімнату в кольори ляльок Братц. Мовляв, вони відображають її індивідуальність, а ще так вона залишить "свій слід" у цій оселі.

Ванна кімната до та після "рожевих змін" / Фото Media Drum Images

Ванна кімната, мабуть, моє улюблене місце в будинку, бо вона повністю завершена й має саме такий вигляд, як я того хотіла. Це незвичайний дизайн! Тут дуже приємно розслабитися,

– поділилася орендарка.

Британка працювала по 10 годин на тиждень, щоб розфарбувати всі стіни та стелі в будинку. Відтоді минуло два роки, але ремонт ще в процесі. Свою кухню Джемма хоче облаштувати в стилі Hello Kitty.

Хочу пофарбувати шафи в рожевий колір, але мені дозволили лише відремонтувати їх, класифікувавши фарбу як негігієнічну, а вініл – як шкідливий для здоров'я,

– розповіла мати трьох дітей.



Веселковий дизайн у коридорі / Фото Media Drum Images

Міська рада попередила жінку, що в такому випадку їй доведеться заплатити 7000 фунтів (понад 300 тисяч гривень) компенсації законним власникам житла. А коли вона переїжджатиме, то повинна повернути інтер'єру первинний вигляд, зокрема нейтральну колірну гаму.

Очевидно, можливі труднощі й суперечки з власниками Джемму не лякають. Вона каже, що сім'я підтримала її епатажні зміни, а користувачі мережі були вражені від побаченого.