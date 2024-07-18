Джемма потратила на сказочный ремонт 1500 фунтов стерлингов. Женщину не остановили предостережения со стороны городского совета, что она вынуждена будет выплатить владельцам немалую компенсацию.

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Теперь женщина должна заплатить большую компенсацию

Женщина арендует трехкомнатный дом 800 фунтов стерлингов в месяц (около 42 тысячи долларов). Мать троих детей поделилась, что уже давно хотела покрасить ванную комнату в цвета кукол Братц. Мол, они отражают ее индивидуальность, а еще так она оставит "свой след" в этом доме.

Ванная комната до и после "розовых изменений" / Фото Media Drum Images

Ванная комната, пожалуй, мое любимое место в доме, потому что она полностью завершена и имеет именно такой вид, как я того хотела. Это необычный дизайн! Здесь очень приятно расслабиться,

– поделилась арендаторка.

Британка работала по 10 часов в неделю, чтобы раскрасить все стены и потолки в доме. С тех пор прошло два года, но ремонт еще в процессе. Свою кухню Джемма хочет обустроить в стиле Hello Kitty.

Хочу покрасить шкафы в розовый цвет, но мне разрешили только отремонтировать их, классифицировав краску как негигиеничную, а винил – как вредный для здоровья,

– рассказала мать троих детей.



Радужный дизайн в коридоре / Фото Media Drum Images

Городской совет предупредил женщину, что в таком случае ей придется заплатить 7000 фунтов (более 300 тысяч гривен) компенсации законным владельцам жилья. А когда она будет переезжать, то должна вернуть интерьеру первоначальный вид, в частности нейтральную цветовую гамму.

Очевидно, возможные трудности и споры с владельцами Джемму не пугают. Она говорит, что семья поддержала ее эпатажные изменения, а пользователи сети были поражены от увиденного.