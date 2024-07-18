Історичний будинок в Юніонтауні збудували приблизно в 1918 році. Двоповерхова споруда з дивовижним ґанком із чотирма величними колонами могла б стати справжнім витвором архітектури, якби її відреставрували. Останній власник якраз зібрався це робити, але покинув житло через моторошну таємницю.

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Власник знайшов те, що його дуже налякало

У 1993 році, після пожежі в будинку, власники Філіп і Маргарет виставили житло на продаж. Його швидко купив чоловік із Вашингтона, який любив відновлювати старі будинки. Він фактично відреставрував будинок, "повернувши до нього колишню славу", аж поки не знайшов те, що зовсім не сподівався побачити.



Будівельник взявся за оновлення, але все покинув / Фото Media Drum Images

Того ж року будівельник оглядав фундамент, коли помітив пакет, закопаний під ґанком. Там були останки скелета, загорнуті в ковдру. Експертиза з'ясувала, що кістки належать підлітку Аллану Люсі, який таємниче зник у 1983 році, коли йому було тринадцять.

Цікаво те, що хлопчик був прийомним сином попередніх власників Філіпа і Маргарет. Про його зникнення повідомили саме вони, мовляв, хлопець пішов до школи й не повернувся.

Завдяки такій моторошній знахідці останнього власника правоохоронці змогли з'ясувати, що Філіп і Маргарет брехали. На це колись вказував їхній біологічний син Джейсон. Він розповів однокласникам, що в день смерті став свідком сварки між батьком і братом Алланом на кухні. А згодом вже побачив тата з лопатою, вкритою брудом. Та, на жаль, тоді ніхто не сприйняв це серйозно.

Очевидно, що старовинний особняк горів не просто так – подружжя намагалося замести сліди.

Коли будівельник дізнався про це, то покинув будинок, залишивши на підлозі кілька своїх інструментів. На жаль, особняк покинули занепадати.