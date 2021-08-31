Житловий будинок з вікнами всередину: як виглядає незвичайний об'єкт у Бангкоку

У Таїланді спроєктували будинок 55 Sathorn. Будівля розташована у центрі Бангкока.

Його особливість у відсутності вікон по зовнішньому периметру. Як виглядає незвичайний будинок – дивіться далі.

Цікаво Проблеми з паркуванням у Києві: чому забудовники неохоче будують паркінги

Що відомо про об'єкт

Архітектор продумав будівлю до дрібниць. Зовні його оформлено з бетонної кладки у вигляді вигнутих стрічок. В об'єкті відмінна вентиляція.

Родзинка будинку – відсутність вікон по зовнішньому периметру. Це зроблено для конфіденційності життя людей, які проживають у будівлі.

У приміщеннях є панорамні вікна, але виходять вони на невеликий внутрішній двір. Це забезпечує приміщення сонячним світлом. Інтер'єр будинку виконаний у сірих тонах з елементами дерева і кам'яної плитки.

У незвичайному будинку вікна приховані від чужих очей / Фото w-workspace

Читайте Оренда житла у Києві: що буде з цінами у разі локдауну

Що є у будинку

На першому поверсі будівлі розташований робочий кабінет і тренажерний зал, на другому – кухня і вітальня, на третьому і четвертому – 3 спальні, на даху – тераса з видом на місто.

Незвичайний будинок у Бангкоку / Фото w-workspace:

Як виглядає будинок з вікнами всередину: дивіться відео