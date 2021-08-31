Вплинути на ситуацію на ринку нерухомості може лише жорсткий локдаун. До чого він може привести – розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

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Чого чекати при локдауні

Вплив можливого локдауну відразу відіб'ється саме на оренді житла: зі зниженням попиту, вартість найму також знизиться,

– зазначив Піта.

За його словами, у разі скасування обмежень, кон'юнктура відновиться протягом двох – трьох місяців.

Якщо карантинні обмеження не будуть введені, оренда житла може подорожчати на 5 – 10%.

Локдаун може вплинути на вартість оренди житла / Фото pixabay

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Що стримує ціни

За словами експерта, ціни на оренду нерухомості стримує можливе подорожчання комунальних послуг на 40 – 70%. У такій ситуації власники змушені будуть йти на поступки орендарям.

Ціни на оренду житла можуть піднятися на 5 – 10% / Фото pixabay