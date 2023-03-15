У будинку винахідника: який вигляд має "найскладніше" житло

На острові Мен продають особняк винахідника-новатора доктора Джона Тейлора. Його житло назвали "найскладнішим будинком, коли-небудь побудованим".

Доктор Джон Тейлор став відомим тоді, коли змінив спосіб приготування чаю. Він у 1970-х роках винайшов перемикач, який вимикає електричні чайники, як тільки вода закипає.

Тепер його величезний особняк з неймовірними дизайнерськими винаходами продають за понад 34 мільйони доларів.

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"Найскладніший будинок" за найвищу ціну

Це найдорожчий будинок на ринку на острові Мен. Він побудований за допомогою передових технологій, що змусило навіть організувати стрес-тест.



Доктор Тейлор біля свого будинку / Фото Shutterstock

Випускник Кембриджу описав його як "найскладніший будинок, коли-небудь побудований". Він має еліптичну конструкцію та кам'яні сходи, закріплені лише на одному кінці.

Доктору Тейлору знадобилося сім років, щоб побудувати його. Це не просто дім, а й музей для історичних годинників. Особняк складається з кількох овальних кімнат, розташованих навколо овального атріуму з куполом.

Сучасні архітектори будують прямими лініями, але найскладнішою формою є еліптичний будинок. Я ніколи не любив робити те, що робили інші люди раніше,

– розповів Тейлор.



Стильний дизайн вітальні / Фото Shutterstock

Спочатку винахідник думав про будівництво будинку, який зміг би обертатися на кільцевій залізничній колії. Проте зрозумів, що це створить низку проблем, а також буде "трохи безглуздим".

Зрештою, маєток завершили в 2014 році. Тут є галерея, де представлені вітрини з колекціями мінералів і копалин. Також в будинку розміщений славнозвісний винахід доктора Тейлора – годинник Dragon Chronophage. На ньому зображений дракон, який щохвилини ковтає перлину.



Зверху висить відомий годинник із драконом / Фото Shutterstock