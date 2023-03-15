Доктор Джон Тейлор стал известен тогда, когда изменил способ приготовления чая. Он в 1970-х годах изобрел переключатель, который выключает электрические чайники, как только вода закипает.

Теперь его огромный особняк с невероятными дизайнерскими изобретениями продают более чем за 34 миллиона долларов.

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"Самый сложный дом" по самой высокой цене

Это самый дорогой дом на рынке на острове Мэн. Он построен с помощью передовых технологий, что вынудило даже организовать стресс-тест.



Доктор Тейлор у своего дома / Фото Shutterstock

Выпускник Кембриджа описал его как "самый сложный дом, когда-либо построенный". Он имеет эллиптическую конструкцию и каменную лестницу, закрепленную только на одном конце.

Доктору Тейлору понадобилось семь лет, чтобы построить его. Это не просто дом, но музей для исторических часов. Особняк состоит из нескольких овальных комнат, расположенных вокруг овального атриума с куполом.

Современные архитекторы строят прямыми линиями, но наиболее сложной формой является эллиптическое здание. Я никогда не любил делать то, что делали другие люди раньше,

– рассказал Тейлор.



Стильный дизайн гостиной / Фото Shutterstock

Сначала изобретатель думал о строительстве дома, который смог бы вращаться на кольцевом железнодорожном пути. Однако понял, что это создаст ряд проблем, а также будет немного нелепым.

В конце концов имение завершили в 2014 году. Здесь есть галерея, где представлены витрины с коллекциями минералов и ископаемых. Также в доме размещено знаменитое изобретение доктора Тейлора – часы Dragon Chronophage. На нем изображен дракон, который ежеминутно проглатывает жемчужину.



Сверху висят известные часы с драконом / Фото Shutterstock