У Нідерландах нещодавно завершили облаштування особливої споруди – затишного приватного будиночка на воді. Його площа складає 150 квадратних метрів.

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Будинок розташований в Утрехті, одному з портів Нідерландів. Плавучий будинок максимально відкривається до води та має особливий зв’язок із зеленим двором на березі.

Дім оснащений темним алюмінієвим цоколем та конструкцією з вертикальних дерев’яних планок і чорних віконних рам. Всередині плавучого будинку панує тепла атмосфера завдяки ажурній дерев'яній стелі в поєднанні зі стінами та підлогою світлих відтінків.

Дім на воді / Фото Аrchdaily

Перший поверх "відкривається" до води великими розсувними дверима та терасою. Оскільки споруда має вільне планування, відокремленні зони створені завдяки різній висоті. Це дозволило розділити відкритий простір на невеликі кутки та створити вітальню з інтимною атмосферою.

Усюди панує затишок / Фото Аrchdaily

Поряд з кухнею розташована глибока ніша у фасаді, що підсилює зв’язок між внутрішнім і зовнішнім простором. Сонячні панелі на даху забезпечують усі енергетичні потреби будинку.

Кожна дрібниця доповнює загальну атмосферу / Фото Аrchdaily

Покрівля виконана з білого руберойду, що зменшує ймовірність нагрівання інтер’єру. Перший поверх обігрівається за допомогою теплої підлоги.