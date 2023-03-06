В Нидерландах недавно завершили обустройство особого строения – уютного частного домика на воде. Его площадь составляет 150 квадратных метров.

Интересно Что такое технический паспорт дома и кто оплачивает его изготовление

Дом расположен в Утрехте, одном из портов Нидерландов. Плавающий дом максимально открывается к воде и имеет особую связь с зеленым двором на берегу.

Дом оборудован темным алюминиевым цоколем и конструкцией из вертикальных деревянных планок и черных оконных рам. Внутри плавучего дома царит теплая атмосфера благодаря деревянному ажурному потолку в сочетании со стенами и полом светлых оттенков.

Дом на воде / Фото Аrchdaily

Первый этаж "открывается" к воде большой раздвижной дверью и террасой. Поскольку сооружение имеет свободную планировку, обособленные зоны созданы благодаря разной высоте. Это позволило разделить открытое пространство на небольшие уголки и создать гостиную с интимной атмосферой.

Везде царит уют / Фото Аrchdaily

Рядом с кухней расположена глубокая ниша в фасаде, что усиливает связь между внутренним и внешним пространством. Солнечные панели обеспечивают все энергетические потребности дома.

Каждая мелочь дополняет общую атмосферу / Фото Аrchdaily

Кровля выполнена из белого рубероида, что уменьшает вероятность нагрева интерьера. Первый этаж обогревается с помощью теплых полов.