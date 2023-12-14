Чарівна власність розташована в просто ідеальному місці, біля підніжжя гір Санта-Круз, поблизу стежок, виноробень, пляжів і гамірного центру міста з парками, бутиками та елітними ресторанами. Це одна з головних причин, чому житло так привабило нових власників.

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Розкішна нерухомість у Кремнієвій долині

Житлова зона має відкрите планування, а дизайн інтер'єру зроблений у нейтральних тонах. У будинку є простора кухня шеф-кухаря з барною стійкою та куточком для сніданку, яка одразу привертає увагу.

В головній спальні є гардеробна та роздягальня з великими вбудованими комодами, гідромасажною ванною та підлогою з підігрівом. Велика вітальня має одну особливість – французькі двері-гармошки, які виходять на задній двір, де є патіо, камін, вбудоване барбекю, басейн з підігрівом, пейзажна гідромасажна ванна та розарій.

Напівкрита відпочинкова зона / Фото Keller Williams Realty

У нових власників буде можливість виростити приватний виноградник або фруктовий сад на території. Також вони мають приватну стоянку трьох авто і електрозарядну станцію.

Значною перевагою маєтку є те, що він вміщує гостьове помешкання з однією спальнею та ванною кімнатою, який має власний закритий вхід, поштову адресу та паркінг.

Хоча будинок коштував понад 5 мільйонів доларів, його однаково швидко придбали. Повна ціна становила майже на 200 тисяч доларів вище запитуваної – це 5,6 мільйона доларів.

Інтер'єр вітальні / Фото Keller Williams Realty

Варто зазначити, що попит на будинки в Кремнієвій долині залишається високим, особливо в Лос-Гатосі. "Кремнієва долина може похвалитися одним із найвищих доходів на душу населення в Америці. Це перспективний ринок нерухомості", – зазначили місцеві агенти.