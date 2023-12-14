Очаровательная собственность расположена в просто идеальном месте, у подножия гор Санта-Круз, вблизи троп, виноделий, пляжей и шумного центра города с парками, бутиками и элитными ресторанами. Это одна из главных причин, почему жилье так привлекло новых собственников.

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Роскошная недвижимость в Кремниевой долине

Жилая зона имеет открытую планировку, а дизайн интерьера сделан в нейтральных тонах. В доме есть просторная кухня шеф-повара с барной стойкой и уголком для завтрака, которая сразу привлекает внимание.

В главной спальне есть гардеробная и раздевалка с большими встроенными комодами, гидромассажной ванной и полом с подогревом. Большая гостиная имеет одну особенность – французские двери-гармошки, выходящие на задний двор, где есть патио, камин, встроенное барбекю, бассейн с подогревом, пейзажная гидромассажная ванна и розарий.

Полукрытая зона отдыха / Фото Keller Williams Realty

У новых владельцев будет возможность вырастить частный виноградник или фруктовый сад на территории. Также у них есть частная стоянка трех авто и электрозарядная станция.

Значительное преимущество имения в том, что он вмещает гостевой дом с одной спальней и ванной комнатой, имеющей собственный закрытый вход, почтовый адрес и паркинг.

Хотя дом стоил более 5 миллионов долларов, его все равно быстро приобрели. Полная цена составила почти на 200 тысяч долларов выше запрашиваемой – это 5,6 миллиона долларов.

Интерьер гостиной / Фото Keller Williams Realty

Следует отметить, что спрос на дома в Кремниевой долине остается высоким, особенно в Лос-Гатосе. "Кремниевая долина может похвастаться одним из самых высоких доходов на душу населения в Америке. Это перспективный рынок недвижимости", – отметили местные агенты.